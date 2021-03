Logistikstandorte von Honda für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Zwei europäische Logistikstandorte von Honda sind mit dem „SDG Pioneer“-Status der Vereinten Nationen ausgezeichnet worden. Damit wird das fortlaufende Engagement für Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und unternehmerische Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) gewürdigt. Die beiden Standorte in Aalst und Gent, Belgien, mussten bei dem Bewertungsprozess darlegen, welchen Beitrag sie über die vergangenen drei Jahre zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs, Sustainable Development Goals) des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR, United Nations Institute for Training and Research) geleistet haben.

Ein aktuelles Beispiel für die Initiativen ist der Umstieg vom Lkw-Transport auf die Binnenschifffahrt. Die 1400 Container mit Produkten und Teilen, die jedes Jahr im Hafen von Antwerpen ankommen, werden jetzt auf dem Wasser zu den Standorten in Aalst und Gent transportiert. Durch diesen Schritt, der im Juni 2019 vollzogen wurde, konnten bis heute mehr als 14 Tonnen CO2 eingespart werden. Zudem leistet der Umstieg einen Beitrag zur Senkung des Verkehrsaufkommens, zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zur Optimierung der Transporteffizienz.



Beide Standorte arbeiten zudem weiter an der Reduzierung des Energieverbrauchs. Zu den Initiativen auf diesem Gebiet zählen beispielsweise die Installation energiesparender LED-Leuchten und effizienterer Heiz- und Kühlsysteme sowie ein kürzlich durchgeführtes Projekt zur Dachisolierung aller Lager- und Bürogebäude der Anlage in Gent.



Weitere Initiativen betreffen unter anderem ein „Youth Start“-Projekt, bei dem 16- bis 20-Jährige darin geschult werden, ihre Talente weiterzuentwickeln und viele weitere Projekte zur Steigerung des Wohlbefindens, der Sicherheit und der persönlichen Entwicklung am Arbeitsplatz. (ampnet/jri)