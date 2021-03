Cupra kommt ins Einkaufszentrum

Nach München hat Cupra heute in Stuttgart seine zweite Pop-up-Garage eröffnet. Im Sindelfinger Einkaufszentrum „Breuningerland“ präsentiert die spanische Fahrzeugmarke sich und ihre Modelle. Im Mittelpunkt des 180 Quadratmeter großen Stores steht die Ausstellungsfläche, auf der zwei Cupra stehen. Für die Besucher gibt es eine Lounge. Umgesetzt wird die Pop-up-Garage von der Hahn-Gruppe, die in Göppingen, Pforzheim und Weinstadt mit drei dauerhaften Cupra-Standorten vertreten ist. „Ziel ist es, mit den Fahrzeugen dorthin zu gehen, wo sich die Menschen im Alltag aufhalten. Ohne Zeitaufwand und ohne bewusst ein Autohaus aufsuchen zu müssen, ermöglichen wir so einen ersten Kontakt zur Marke“, so Geschäftsführer Steffen Hahn. (ampnet/jri)