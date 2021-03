Jaguar feiert den E-Type mit Kunstdrucken, Uhren und Whisky

Jaguar-Designer haben aus Anlass von 60 Jahren E-Type eine Reihe exklusiver Geschenke für Sammler und Liebhaber der Marke entworfen. Die „Jaguar E-Type 60th Anniversary Collection“ umfasst Kunstdrucke, T-Shirts und 1:18-Modelle, welche an die beiden im März 1961 auf eigener Achse von Coventry nach Genf gefahrenen Messeautos erinnern.

Bei den als Presse- und Demofahrzeuge dienenden Vorserienmodellen handelte es sich um das Coupé mit Kennzeichen „9600 HP“ und den Roadster „RW77“. Auch der von Bremont zusammen mit Jaguar aufgelegte Chronograph zitiert mit zwei farblich unterschiedlichen Ausführungen die beiden Genf-Fahrzeuge – in einer Auflage von je 60 Uhren. Und zum Anstoßen auf das Geburtstagskind warten in einer edlen Box aus Holz 265 Flaschen Single Malt Whisky aus der ältesten Destillerie Schottlands, The Glenturret.



Ein Paar hochwertiger farbiger Kunstdrucke mit dem Titel „From Coventry to Geneva“ feiert das Publikumsdebüt der Automobilikone. Die gerahmten Werke sind auf 60 Paare limitiert; jedes versehen mit einem Echtheitszertifikat.



Auf 600 Stück limitierte Drucke in Schwarz-Weiß illustrieren die Reise in die Schweiz im Stil eines Comics der Pop-Art-Ära. Sie sind auf feinem Kunstpapier gedruckt und werden ohne Rahmen ausgeliefert. Den Pop-art-Stil setzt ein auf 960 Stück begrenztes T-Shirt im Sixties-Vintage-Stil fort.



Zur Feier des E-Type-Jubiläums hat der renommierte britische Uhrenbauer Bremont zusammen mit Jaguar einen in vielen Details vom E-Type inspirierten Chronographen herausgebracht. Die schwarzen Zifferblätter ähneln den Smiths Instrumenten des historischen Modells, die Stunden- und Minutenzeiger zitieren die Tacho-Anzeigenadel und die Farben für die Lünette und das Armband – grün und grau – verweisen auf die Farben der beiden Pressetestwagen für Genf 1961. Ein weiterer Querverweis findet sich auf der aus durchsichtigem Saphirglas bestehenden Rückwand: der automatische Aufziehmotor als Miniatur des E-Type-Dreispeichen-Lenkrads mit seinen durchlöcherten Aluminium-Speichen. Die Bremont Uhr ist auf je 60 Exemplare (Grün und Grau) limitiert und wird ergänzt um den ersten Rallye-Timer von Bremont. Dieser integriert eine Stoppuhr, einen Tachymeter und eine Uhr mit Sub-Sekunden und kann entweder als dekoratives Zierstück auf dem Schreibtisch stehen oder für den Rallyeeinsatz in ein Kundenfahrzeug montiert werden. Die 120 Käufer der Uhr lädt Jaguar Classic an seinen Hauptsitz in Fen End bei Coventry ein, wo sie am Steuer von drei klassischen E-Types den legendären Sportwagen selbst erfahren können.



Zum stilvollen Anstoßen auf den Jubilar hat Jaguar bei der ältesten noch produzierenden Destillerie Schottlands einen Single Malt bestellt. Die 265 Flaschen stehen für die kombinierte PS-Zahl der beiden Genf-Autos von 1961. Jede ist in einer hochwertigen Holzbox mit Jaguar Branding verpackt und wird zusammen mit einem speziellen Buch und einem Schlüsselanhänger verkauft.



Die Geburtstagskollektion runden 1:18-Druckguss-Modelle des 3,8-Liter-Coupés „9600 HP“ ab. Sammler können aus drei Farben wählen: British Racing Green, Opalescent Dark Blue und Opalescent Gunmetal – alle auf jeweils 400 Exemplare limitiert. (ampnet/jri)