Vorschau: MG betritt den Kontinent und zwei E-Flitzer für die Stadt

MG, heute eine chinesische Marke, ist seit einigen Zeiten zurück in Großbritannien. Nun geht es auch aufs europäische Festland. In der nächsten Woche stellt das Unternehmen seine Startegie und gleich auch noch zwei neue Elektroautos vor. Toyota plant ein neues Einstiegsmodell. Nach dem die Japaner das gemeinsam mit PSA betriebene Kleinstwagen-Werk in Tschechien komplett übernommen haben, dürften die Tage der Drillinge Citroën C1, Peugeot 108 und Toyota Aygo langsam gezählt sein.

Jaguar Land Rover stellt den Modelljahrgang 2021 von F-Pace und Discovery vor, Kia lädt zum Trackday mit so unterschiedlichen Modellen wie Picanto, e-Soul, Stinger GT und Sorento Plug-in Hybrid auf dem Flugplatz Mending ein. Audi und ZF halten in der nächsten Woche ihre Jahres-Pressekonferenzen ab – in Corona-Zeiten virtuell.



Im Praxistest zeigt sich der Renault Twingo Electric als flotter Flitzer, dessen Revier allerdings wegen der Reichweite und des geringen Platzangebots allerdings die Stadt bleibt. Nicht andres verhält es sich mit dem Kumpan 54 Ignite. Der im Vespa-Design gehaltene Elektroroller aus Remagen besticht durch sein Bedienkonzept und 100 km/h Spitzengeschwindigkeit, hat aber ebefalls nur einen begrenzten Aktionsradius.



Darüber hinaus bekommen Sie bei uns wie gewohnt die ganze Woche über tagesaktuelle Meldung rund um (fast) alles, was Räder hat. Zudem halten wir Sie über die Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (ampnet/jri)