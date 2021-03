Bio-Hybrid Pick-up: Elektrisches Lastenrad mit Dach und vier Rädern

Nach der Passagier-Variante Duo bringt das Nürnberger Mobilitäts-Start-up Bio-Hybrid mit dem „Pick-up“ nun die Cargo-Version auf den deutschen Markt. Das überdachte Pedelec mit elektrischer Antriebsunterstützung kostet 11.390 Euro und ist ab sofort gegen eine Anzahlung von 490 Euro für den deutschen Markt online bestellbar. Bis zum 30. April bietet eine so genannte Pionier-Edition einen Preisvorteil von 500 Euro.

Dann ist das elektrisches Lastenfahrrad auf vier Rädern unter anderem ausgestattet mit einer portablen Batterie plus Ladegerät, LED-Lichtsystem, vollgefedertes Fahrwerk, hydraulische Scheibenbremsen, 5-Zoll-Multi-Touch-Display sowie eine Navigation mit topologiebasierter Reichweitenberechnung. Die Ladefläche besteht in der Pionier-Edition aus einem Relingaufbau mit einer Hecktür und einem Wandset. Geliefert wird der Pick-up ab September in der Reihenfolge der Bestelleingänge.



Neben der Passenger- und Cargo-Variante sollen in diesem Jahr auch noch die Varianten „Work“ mit speziellen Aufbauten für Handwerker und Landschaftspfleger sowie „Box“ mit geschlossener Box für Kurier-, Express- und Paketdienste folgen. (ampnet/fw)