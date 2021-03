Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 790.000 Texte, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Sie landen in den Redaktionen von mehr als 70 Internetseiten und bei vielen Printprodukten und erzielen dort eine extrem große Reichweite: statistisch gesehen jeden Woche mehr als 370 Millionen.

Unter den 217.679 Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Fahrvorstellung Renault Arkana: Ein Hybrid zwischen zwei Welten

2. Im Rückspiegel: 65 Jahre Bulli aus Hannover

3. Praxistest Karmann Dexter 4x4: Günstiger geht‘s in dieser Klasse nicht

4. Reisebeschränkungen: Die Camper gehen auf die Straße

5. Fahrvorstellung Volvo XC40 Recharge P8: Leistungsexplosion mit Förderung

6. Mars-Rover Perseverance: Allein im All unterwegs

7. Porsche Taycan Cross Turismo: Taschenmesser für die Luxusvilla

8. Praxistest: Jeep E-Bike CR 7004 – Cooler Cruiser

9. Dunlop bereift den „Austrian Junior Cup“

10. Im Rückspiegel: Toyota Yaris – ein Kleinwagen macht Karriere



519.609 Fotos und Videos lieferte unser Server vergangene Woche als Downloads an unsere Abnehmer und Leser aus. Bei den Fotos schaffte es diese Woche ein Fahrrad auf die erste Position – das Jeep Cruise E-Bike CR 7004. Bei den Videos war das Footage vom Audi Q4 e-Tron am erfolgreichsten. (ampnet/Sm)