Opel Astra kommt nach 600.000 Kilometern in die Sammlung

In fast so gutem Zustand wie ein Jahreswagen präsentiert sich der jüngste Neuzugang in der Fahrzeugsammlung von Opel: ein Astra Caravan von 2003. Es handelt sich um eines der späten Modelle der Generation G mit 1,7-Liter-Dieselmotor und 80 PS in bester Elegance-Ausstattung – inklusive Standheizung. Das Auto ist die meiste Zeit mit seinem Besitzer Henning Barth tagein tagaus aus dem Hunsrück rund 100 Kilometer zum Opel-Stammsitz nach Rüsselsheim und wieder zurück gefahren, denn Barth arbeitet bei Opel in der Instandhaltung. Dennoch: Viel gemacht werden musste in all den Jahren an dem Auto nicht.

Der Astra und sein Besitzer spulten miteinander stolze 500.000 Kilometer ohne nennenswerte Reparaturen ab. Barth hatte den Kombi einst mit Hunderttausend auf der Uhr für 5000 Euro gebraucht gekauft. Dann kam die völlig problemlose halbe Million hinzu – so dass jetzt 600.000 auf dem Tacho steht. Auto fahren kann manchmal so schön und auch so günstig sein.



„Das wirklich Erstaunliche ist, dass der Astra in all den Jahren und bei dieser Kilometerleistung nicht wirklich gealtert ist. Zugegeben, ich putze und pflege ihn schon sehr, aber dass bis jetzt an Motor, Getriebe, Turbo oder der Hochdruckpumpe noch nie etwas gemacht wurde, ist schon erstaunlich. Sogar die Kupplung ist noch die erste“, freut sich Henning Barth nach 17 zufriedenen Jahren mit seinem Opel.



Doch nun trennen sich die Wege der beiden: Henning Barth hat seinen Astra Opel Classic geschenkt, wo der 600.000-Kilometer-Kombi einen Ehrenplatz in der Rüsselsheimer Fahrzeugsammlung bekommt. Als Ersatz hat sich Henning Barth – natürlich wieder für einen Astra entschieden. Dieses Mal ist es ein bestens erhaltenes Exemplar der Generation J mit Zwei-Liter-Dieselmotor und munteren 165 PS. Und es gibt eine Mission: Barth will den Kilometerstand des Vorgängers übertreffen.



Der Opel Astra G wurde von 1998 bis 2005 in insgesamt sieben Karosserievarianten und zwölf verschiedenen Motorisierungen von 65 PS bis 200 PS angeboten. Bis 2002 war der Astra OPC das Rennpferd im Stall mit anfangs mit 192 PS und später mit 200 PS. Es gab den Astra G als drei- und fünftürige Fließheck-Limousine, als viertüriges Stufenheck-Modell, als Coupé, Cabrio, Caravan und Lieferwagen. Insgesamt wurden knapp vier Millionen Astra G bei Opel produziert. (ampnet/jri)