Motorradmarkt kommt noch nicht in Fahrt

Nach dem Boomjahr 2020 kommt der Motorradmarkt in Deutschland noch nicht wieder in Fahrt. Im Februar lagen die Neuzulassungen 21,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Laut Industrieverband Motorrad (IVM) wurden 10.478 Maschinen und Roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum neu in den Verkehr gebracht. Das sind rund 2850 Fahrzeuge weniger als im Februar 2020 und bedeuten für die ersten beiden Monate des neuen Jahres einen Rückgang um insgesamt 33,2 Prozent auf 13.446 Einheiten (Januar und Februar 2020: 20.127 Stück).

Das Segment der Krafträder ging gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 15,8 Prozent auf 7795 Motorräder zurück, die Kraftroller verloren 35,8 Prozent (683 Neuzulassungen). Der Wachstumsträger des vergangenen Jahres, die 125er, blieben mit 972 neu zugelassenen Leichtkrafträdern (minus 37,4 Prozent) und 1028 Leichtkraftrollern (-43,0 %) ebenfalls weit hinter den Zahlen vom Februar 2020 zurück.



Hauptgründe für diese Entwicklung dürften der Lockdown und das teilweise strenge Winterwetter der vergangenen Wochen gewesen sein. (ampnet/jri)