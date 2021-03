Calimoto jetzt mit automatischer Unfallerkennung

Die Motorrad-Navigationsapp Calimoto kann jetzt auch mit einer automatischen Unfallerkennung belegt werden. Das Notrufsystem hat das Potsdamer Unternehmen gemeinsam mit Bosch entwickelt. Bei einem Unfall wird der Sturz durch einen intelligenten Crashalgorithmus erkannt und automatisch ein Notruf an das Help Connect genannte System abgesetzt. Dabei greift der Algorithmus auf den bereits im Smartphone vorhandenen Beschleunigungssensor der Routenplaner-App zurück. Am Motorrad selbst muss nichts installiert werden.

Help Connect ist für iOS und Android verfügbar. Für die Nutzung ist eine deutsche SIM-Karte erforderlich. Das Notruf-Team ist auf Deutsch oder auf Englisch erreichbar. Der Notfall-Service kann außer in Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Italien und Spanien genutzt werden.



Dieses Feature kann sowohl in der Premium- als auch in der Basisversion von Calimoto für 4,99 Euro im Monat oder im Jahresabo für 39,99 Euro über Bosch dazu gebucht werden. (ampnet/jri)