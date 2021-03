Der Hyundai Kona N gibt sich äußerlich betont sportlich

Mit dem Kona N kündigt Hyundai für dieses Jahr sein erstes Hochleistungs-SUV an. Die Front wird durch große, Lufteinlässe geprägt. Im unteren des zweigeteilten Kühlergrills will Hyundai einen Stoßfänger wissen, dessen Form einem Flugzeugrumpf nachempfunden ist. Am Heck sorgt ein großer, zweigeteilter Dachspoiler für mehr Abtrieb. Wie bei allen N-Modellen ist darin die dritte, dreieckige Bremsleuchte integriert. Die Sportabgasanlage mündet in zwei großen Endrohren, während der Diffusor den Luftstrom optimiert. N-typisch sind auch roten Akzente an Frontlippe, Seitenschwellern und Heckschürze.

Zum Motor machte Hyundai noch keine Angaben. Die Markteinführung ist für Sommer geplant. (ampnet/jri)