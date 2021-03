BMW und Daimler Mobility wollen Park Now verkaufen

BMW und Daimler wollen ihr Joint Venture Park Now verkaufen. Das Unternehmen für digitale Parklösungen soll von der Easy Park Group übernommen werden, die neben der Parkplatzsuche und der Bezahlung auch den entsprechenden Service für Elektroladesäulen anbietet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmung. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. (ampnet/jri)

Park Now ist Teil des Gemeinschaftsunternehmens Your Now, in dem BMW und Daimler 2018 verschiedene Mobilitätsservices zusammengeführt haben. (ampnet/jri)