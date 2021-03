Hyundai bietet kostenlosen Sicherheitscheck an

Auch wenn es regionale Unterschiede gibt, sind die meisten Autohäuser in Deutschland seit dieser Woche erst einmal wieder geöffnet und meist nach individueller Besuchsvereinbarung zugänglich. Hyundai bietet zusätzlich in seinen Werkstätten, die ja von den Corona-Schließungen ausgenommen waren, einen kostenlosen Sicherheitscheck an. Auf Wunsch kann für diese Zeit ein Ersatzwagen gebucht werden.

Zudem bietet Hyundai im Rahmen einer Wartung bei Fahrzeugen mit einem Navigationssystem ein kostenloses Upgrade an, damit das Kartenwerk wieder auf dem aktuellen Stand ist. Auch dabei können die Kunden für die Zeit der Wartung einen Werkstattersatzwagen wählen. Wie beim Sicherheitscheck werden auch bei der Wartung die strengen Hygieneregeln eingehalten. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden Gesichtsmasken tragen. Hyundai hatte bereits im vergangenen Jahr seinen Händlern Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken kostenlos zur Verfügung gestellt.



Für Kunden und Fahrzeuginteressenten, die sich zu Hause beraten lassen möchten oder aufgrund der regionalen Sieben-Tage-Inzidenz den Vertragspartner vor Ort nicht besuchen können, hat der über die Hyundai Homepage erreichbare Online-Showroom täglich von 10 bis 22 Uhr (außer an nationalen Feiertagen) geöffnet. Dort stehen Berater bereit, die Anfragen zu den einzelnen Fahrzeugen zu beantworten und die Fahrzeuge in einem ca. 350 Quadratmeter großen Ausstellungsraum virtuell vorzustellen. Das Beraterteam hilft auch bei der Konfiguration des Fahrzeugs und organisiert auf Wunsch auch eine Probefahrt. Im Falle eines Kaufabschlusses erfolgt dieser dann direkt beim Händler.



Auch Hyundai bietet neuerdings ein Auto-Abo an, bei dem das Fahrzeug über einen bestimmten Zeitraum abonniert werden kann. Das jeweilige Modell kann online gebucht und anschließend beim Händler abgeholt werden. Nach dem Ende der Laufzeit wird das Auto wieder abgegeben und der Kunde kann sich einen neuen Hyundai aussuchen. (ampnet/jri)