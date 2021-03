Binz übernimmt den MAN-Standort Plauen

Der Sonderfahrzeugbauer Binz, bekannt vor allem für seine Krankenwagen, wird den MAN-Standort Plauen übernehmen. Das Thüringer Unternehmen wird auch die rund 150 Mitarbeiter weiterbeschäftigen und baut damit seine Produktionskapazitäten aus. Binz hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren Umsatzsteigerungen von durchschnittlich rund 25 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. MAN hatte im Rahmen des Personalabbaus sein Modification Center in Plauen zur Disposition gestellt. Über die Verkaufssumme ist nichts bekannt. Die kundenspezifischen Modifikationen an Bussen und Vans wird MAN künftig in direkt in den Produktionsstätten der Basisfahrzeuge vornehmen. (ampnet/jri)