Barbara Frenkel wird Vorstandsmitglied für Beschaffung der Porsche AG. Sie tritt die Nachfolge von Uwe-Karsten Städter an, der nach 47 Jahren im Volkswagen-Konzern im August in den Ruhestand geht.

Barbara Frenkel leitet derzeit den europäischen Porsche-Vertrieb und wird von ihrem Vorgänger ab Juni eingearbeitet. Die gebürtige Fränkin startete ihre berufliche Laufbahn in der internationalen Zuliefererindustrie, wo sie bei Valeo und TRW Automotive in Einkaufsbereichen tätig war. Seit 19 Jahren arbeitet sie in verschiedenen leitenden Funktionen für den Sportwagenhersteller. Sie war Leiterin für Qualitätssysteme und -methoden, Leiterin für das weltweite Händlertraining und als Bereichsleiterin für Vertriebsmanagement und -entwicklung tätig. (ampnet/jri)