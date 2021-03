Vorschau: Ein Renault aus Russland und ein Jeep auf zwei Rädern

BMW präsentiert in diesen Tagen die neue Generation von M3 und M4 sowie des 4er-Cabrios. Letzeres bekommt zwei neue Sechs-Zylinder-Diesel implantiert. Renault schickt derweil mit dem Arkana sein erstes so genanntes SUV-Coupé aus Russland nach West-Europa. Gänzlich gegensätzlicher Natur ist der Alpine A110. Guido Borck stellt den frechen Franzosen im Fahrbericht vor. Wir bleiben ein weiteres Mal in Frankreich: Staatspräsident Macron bekommt einen neuen Dienstwagen. Der DS9 knüpft an die Tradition französischer Luxus-Limousinen an und verspricht Pariser Chic auf knapp fünf Metern Länge.

Opels feinstes Stück ist der Insignia, der als Sports Tourer ordentlich was wegschafft. Besonders attraktiv ist er mit der neuesten Motorisierung, dem munteren 170-PS-Turbobenziner. Michael Kirchberger stellt ihn in unserem zweiten Fahrbericht vor, während Jens Riedel einmal einen Jeep-Cruiser auf zwei Rädern ausporbiert hat.



Das Image der Camper wandelt sich. Aus Gelsenkirchener Barock im Wohnwagen wurden Caravans mit Lounge-Charakter, aus Campingplatz-Bekanntschaften im Feinripp-Unterhemd auf der Bierbank vor dem Wohnmobil gepflegte Besuche bei der ambitionierten Gastronomie. Glamping heißt die neue Bewegung, die Glamour und Camping vereint und dabei den Euro nicht zweimal rumdreht.



Darüber hinaus versorgen wir sie wieder tagesaktuell mit Nachrichten aus der Automobil- und Motorradwelt sowie der Vekehrspolitik.