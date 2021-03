Ein tiefer Blick hinter die „Top Ten der Woche“

Zahlenspiele in eigener Sache provozieren. Da sind wir gern dabei, dieses Mal mit einem frechen Vergleich mit den klassischen Print-Medien unserer Szene und deren Online-Ablegern. Bei der Zahl der Leser (unique user) legen wir gerade kräftig zu – um fast zehn Prozent seit dem Januar mit 256.000 identifizierbaren Nutzern, nicht berücksichtigt die Abrufe der Mobil-Version und die rund 25.000 Leser bei Car-Editors.Net. In jedem Fall sind diese Größenordnungen geeignet, bei Printkollegen Aufmerksamkeit zu erzielen, denn bei uns wächst die Zahl der Leser, ebenso die Zahl ihrer Besuche auf der Seite.

Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (ivw) nennt unter anderem auch die monatlichen Page impressions (PI) für die Internetauftritte klassischer Print-Automedien. In dieser Reihe sortiert sich das „Auto-Medienportal mit aktuell 4,6 Millionen PI auf Platz 4 ein, nach „Auto Bild“ mit 205,6 Mio, „Auto, Motor und Sport (114,5 Mio) und „Auto-Zeitung“ (14,4 Mio) und damit vor dem „Autohaus“ (1,2 Mio), der „Automobil-Produktion“ (0,8 Mio) und „Autogazette“ (0,2 Mio) ein. Unter den 4,6 Mio finden sich auch die Medien-Macher. Alle zusammen luden in der vergangenen Woche fast 800 GB an Daten herunter, aufgeteilt auf rund 870.000 Texte, Fotos und Videos. Damit erzielen unsere Abnehmer – 60 bis 70 Portale und viele Printmedien – eine erheblich größere Reichweite als alle genannten Automedien zusammen.



Bei den 284.695 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



577.595 Foto- oder Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines Volkswagen Golf GTI Clubsport ganz vorn, bei den Videos das Footage vom Hyundai Bayon. (ampnet/Sm)