Volvo startet Produktion der neuen Lkw-Generation

Volvo hat mit der Produktion der neuen Lkw Generation begonnen. Die Modelle FH, FH16, FM und FMX werden in Kürze europaweit ausgeliefert. Die Bänder für die Baureihen laufen nicht nur in Schweden (Göteborg), sondern auch in Belgien (Gent) und Russland (Kaluga) an. Wegen der Corona-Pandemie musste zunächst die Präsentation und darauf folgend die Produktion der im vergangenen Jahr vorgestellten Lastwagen verschoben werden.

Die Modelle FM und FMX haben eine komplett neue Kabine mit veränderten A-Säulen. Dadurch bekommen die Fahrer bis zu einem zusätzlichen Kubikmeter mehr Platz im Innenraum und mehr Licht ins Fahrerhaus. Zudem wird die Sicht auf den umliegenden Straßenverkehr verbessert. Optional können zusätzlich bis zu acht Kameras installiert werden. Die FH-Baureihen bekommen auf Wunsch adaptive Scheinwerfer. Sämtliche Lkw wurden bereits mit Blick auf elektrifizierte Antriebsstränge entwickelt, deren Produktionsstart im nächsten Jahr 2022 sein wird. (ampnet/jri)