Deutsche Bahn bestellt Elektrobusse bei BYD

Die Deutsche Bahn hat für ihre Busverkehrssparte DB Regio Bus erstmals bei dem chinesischen Hersteller BYD neue Elektrobusse bestellt. Bei dem Auftrag handelt es sich um die jüngste Generation des 12-Meter-Niederflur-eBus-Modells mit vergrößerter Batterie-Kapazität (422 kWh). Darüber hinaus haben beide Unternehmen einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der den Weg für weitere Bestellungen im Jahr 2021 ebnen soll.

Zunächst werden insgesamt fünf rein elektrische 12-Meter-Busse bei DB Regio Bus im baden-württembergischen Ettlingen in Betrieb gehen. Es ist die zweite Auslieferung von BYD-Elektrobussen in Deutschland, nachdem im Oktober 2020 bereits 22 Fahrzeuge an die Verkehrsbetriebe in Gelsenkirchen und Bochum übergeben wurden. (ampnet/fw)