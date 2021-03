Matt Harrison rückt an die Spitze von Toyota in Europa

Matt Harrison wird Präsident und CEO von Toyota Motor Europe (TME). Der Brite folgt zum 1. April 2021 auf Dr. Johan van Zyl, der dieses Amt sechs Jahre inne hatte.

Matt Harrison ist seit 2000 bei Toyota und hatte verschiedene Positionen inne. So leitete er ab 2008 Lexus Europe, bevor er 2013 Geschäftsführer von Toyota in Großbritannien wurde. 2015 war er als Vice President für Vertrieb und Marketing verantwortlich, ehe er 2019 zum Executive Vice President bei TME befördert wurde.



Johan van Zyl, gebürtiger Südafrikaner konzentriert sich als Vorsitzender künftig wieder voll auf die Toyota South Africa Motors – eine Aufgabe, die er seit 2015 in Personalunion auch nach seinem Umzug nach Brüssel ausführte. (ampnet/jri)