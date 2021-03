Toyota gibt Anleihen zur Nachhaltigskeitsförderung aus

Zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele will Toyota künftig spezielle Anleihen herausgeben. Mit diesen so genannten Woven Planet Bonds sollen Mittel für die Förderung von Projekten gesammelt werden, die zu den Zielen beitragen. Als maximaler Ausgabebetrag ist ein kombinierter Gesamtbetrag von 500 Milliarden Yen (ca. 3,9 Milliarden Euro) für Yen-denominierte Anleihen sowie für Anleihen, die in ausländischen Währungen denominiert sind, geplant. Toyota will sich von einem reinen Automobilhersteller zu einem Mobilitätsunternehmen entwickeln und sieht darin eine gesellschaftliche Verantwortung. (ampnet/jri)