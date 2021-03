PSA übernimmt das Deutschlandgeschäft von Stellantis

Amaury de Bourmont (55) wird mit sofortiger Wirkung für das Deutschland-Geschäft von Stellantis verantwortlich sein. Er folgt in dieser Funktion auf die bisherige FCA-Chefin Maria Grazia Davino (42), die zum Head of Sales & Marketing für die Region Enlarged Europe von Stellantis befördert wurde.

Amaury de Bourmont führt derzeit bereits den Vertrieb der bisherigen PSA-Marken Opel, Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland. Zusätzlich übernimmt er nun noch den Vorstandsvorsitz der FCA Germany AG mit den Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep.



Amaury de Bourmont hat einen Abschluss von der Wirtschaftshochschule ISG und einen MBA mit Schwerpunkt Sales & Marketing. Bei PSA übernahm er seit 1992 unterschiedlichste Führungspositionen im Vertriebsbereich. Zwischen 1999 und 2009 war de Bourmont in Frankfurt, Mannheim und Saarbrücken tätig, unter anderem als Leiter der dortigen PSA-Niederlassungen. 2009 wechselte er als Geschäftsführer für Peugeot in die Schweiz, bevor er 2012 die Position des Vertriebsdirektors Europa für die Marke übernahm. Ab 2015 war de Bourmont als Managing Director für das wirtschaftliche Ergebnis der Marken Citroën und DS Automobiles in Frankreich verantwortlich, bevor er im August vergangenen Jahres zum Deutschland-Chef der Groupe PSA ernannt wurde.



Maria Grazia Davino war zuvor als Managing Director für Fiat Chrysler Auomobiles in Österreich und der Schweiz tätig gewesen. Ihre berufliche Laufbahn begann die Italienerin bei Lamborghini, wo sie in verschiedenen Positionen tätig war. 2012 setzte sie ihre Laufbahn bei FCA im Sales Planning für die Region EMEA, als Geschäftsführerin der Motor Village Mirafiori in Turin und der Motor Village in Rom.



Beide Führungskräfte berichten an Maxime Picat, Enlarged Europe Chief Operating Officer von Stellantis. (ampnet/jri)