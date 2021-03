Fahrzeugbestand: Rund 1000 Trabis mehr und über 6000 Daihatsu weniger

Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge in Deutschland um 1,1 Millionen erhöht. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt meldet, gab es am Stichtag 1. Januar 2021 rund 66,9 Millionen Fahrzeuge und damit 1,6 Porzent mehr als am Neujahrtag 2020. Den Großteil machen die 48.248.584 Pkw (plus 1,1 Prozent) aus, die zu über 89 Prozent in privater Hand sind. 10,7 Prozent – 1,6 Porzent weniger als noch vor einem Jahr – sind gewerblich zugelassen.

Jedes fünfte Auto in Deutschland ist ein VW (21 Prozent / +0,6 %). Dahinter folgen Mercedes-Benz (9,5 % / +2,1 %), Opel (8,8 % / -2,7 %), Ford (7,3 % / +0,5 %), BMW (7,0 % / +1,9 %) und Audi (6,8 % / +0,9 %). Bei den Importmarken führen Skoda (5,0 % / +5,4 %) und Renault (3,6 % / -0,6 %) die Liste an. Auf den weiteren Plätzen liegen Hyundai (2,8 % / +5,4 %) sowie Seat und Toyota mit jeweils 2,7 Prozent (+6,4 % bzw. -0,4 %).



Um rund 1000 auf wieder mehr als 38.000 Stück zugenommen hat der Bestand an Trabis (+2,8 %), während über 6000 Autos der nicht mehr in Deutschland vertriebenen Marke Daihatsu von den Straßen verschwanden. Ihr Bestand sank auf 65.450 Einheiten. Für die ehemalige britischen Marke MG Rover zählt das KBA noch über 25.400 Zulassungen – 1300 weniger als Anfang 2020.



65,2 Prozent aller in Deutschland fahrenden Autos sind Benziner, 31,2 Prozent haben einen Dieselmotor. Der Anteil der Elektroautos stieg von 0,3 Prozent (136.617 Stück) auf 0,6 Prozent (309.083 Einheiten). Hybride legten von 1,1 Prozent (539.383) auf 2,1 Prozent (1.004.089) zu, darunter fast 280.000 Plug-in-Modelle (+173,9 %) an. 346.765 Autos (-6,7 %) fahren mit Flüssiggas, 83.067 (+1,1 %) mit Erdgas. Die Zahl der gemeldeten Wasserstoffautos stieg von 507 auf 808 (+59,4 %).



Die meisten Pkw in Deutschland zählen zur Kompaktklasse, ihr Anteil ging aber leicht von 25,1 Prozent auf 24,7 Prozent zurück. Zweitgrößte Gruppe sind immer noch Kleinwagen mit 18,5 (18,7 %) Prozent vor der Mittelklasse mit 12,7 (13,2) Prozent Marktanteil. Die höchsten Zuwachsraten verzeichneten Wohnmobile und SUV mit 14,5 bzw. 14,1 Prozent Steigerung.



Das durchschnittliche Alter der am 1. Januar 2021 zugelassenen Pkw stieg von 9,6 auf 9,8 Jahre. Der Anteil von Pkw mit den Emissionsgruppen Euro 4 und 5 reduzierte sich auf 23,8 Prozent (-7,1 %) beziehungsweise auf 24,6 Prozent (-3,4 %). Fast eine Millionen Fahrzeuge sind älter als 30 Jahre, etwas über die Hälfte davon sind offiziell als Oldtimer (mit und ohne H-Kennzeichen) zugelassen. Zum Jahresbeginn waren außerdem 2.522.529 Saisonkennzeichen (+1,4 %) vergeben.



Die Zahl der Motorräder erhöhte sich um 3,4 Prozent auf 4,7 Millionen, die der Lastwagen um 4,1 Prozent auf über 3,4 Millionen. Rückläufig war der Bestand an Omnibussen mit 75.548 Stück (-7,1 %). Dazu kommen unter anderem knapp 7,9 Millionen Anhänger aller Art. (ampnet/jri)