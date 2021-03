Carsharing-Service von Skoda boomt

Der vom Skoda Digi Lab in Prag entwickelte und betriebene Carsharing-Service Hoppy Go war auch im vergangenen Jahr erfolgreich. Die Plattform für Verleih und Ausleihe von privat genutzten Fahrzeugen verzeichnete 2020 zahlreiche neue Nutzer und einen entsprechenden Zuwachs an Fahrten und bereitgestellten Fahrzeugen.

So wuchs die Zahl der Nutzer gegenüber 2019 um mehr als die Hälfte auf über 100.000. Die Zahl der Miettage belief sich auf insgesamt über 38.000 und nahm damit um 81 Prozent zu. Gleichzeitig verlängerte sich die durchschnittliche Mietdauer von 3,6 auf 4,2 Tage. Der Pool umfasst inzwischen rund 2300 sofort verfügbare Autos, allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der registrierten Fahrzeuge um ein Drittel. Neben Personenwagen waren auch Reisemobile gefragt.



Die Plattform ermöglicht den Austausch zwischen Autobesitzern, die ihr Fahrzeug privat vermieten möchten und interessierten Mietern. Dabei müssen private Vermieter sich und ihre Fahrzeuge lediglich registrieren und die Daten im Anschluss verifizieren. Die Buchung erfolgt per Smartphone-App oder per Internet-Browser. Dabei gehören zum Fahrzeug-Pool neben verschiedenen Modellen von Skoda auch Fahrzeuge anderer Marken. Die registrierten Fahrzeuge werden aufgrund der Corona-Pandemie regelmäßig desinfiziert, ohne dass die Besitzer dafür extra zahlen müssen, zudem erfolgen Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge kontaktlos.



Aktuell steht Hoppy Go in 240 Städten und Gemeinden in 70 der 76 tschechischen Landkreise zur Verfügung. Eine Umfrage belegt, dass die Nutzer neben der hohen Flexibilität insbesondere den Komfort bei gleichzeitig fairen Preisen schätzen. Skoda bietet den Service seit 2018 in der Tschechischen Republik an. (ampnet/jri)