Der Kia Carnival ersetzt den Sedona

Kia ersetzt den Sedona in den USA durch den Carnival, den Van durch ein SUV. Vom Vorgänger übernommen wird das Konzept mit seitlichen Schiebetüren. Den Carnival zeichnet sich darüber hinaus durch sein multifunktionales Sitzkonzept aus. So können die Sitze in der zweiten Reihe um 180 Grad gedreht werden und der mittlere sowohl als Kindersitz als auch als Tisch verwendet werden. Auf Wunsch lassen sich auch zwei Loungesitze mit Liegesesselfunktion bestellen. Es gibt den Kia als Sieben- und Achtsitzer und in vier Ausstattungsstufen. Als Antrieb dient ein 290 PS starker 3,5-Liter-V6.

Die Einstiegsversion wird für umgerechnet nicht einmal 28.000 Euro angeboten. der Carnival ist der erste Kia in den USA, der das neue Marken-Logo erhält.



Unter der Modellbezeichnung Carnival führte Kia bis vor rund zehn Jahren auch in Deutschland bereits schon einmal einen großen Van im Programm. (ampnet/jri)