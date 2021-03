Auf diese Autos fahren Frauen ab

50 Motorjournalistinnen aus 38 Ländern auf allen fünf Kontinenten haben entschieden. Sie vergaben zum elften Mal die Auszeichnung „Women’s World Car of the Year” (WWCOTY). Die Trophäen gehen in diesem Jahr an folgende Fahrzeuge: Peugeot 208 (Best Urban Car), Skoda Octavia (Best Family Car), Lexus LC 500 Cabrio (Best Luxury Car), Ferrari F8 Spider (Best Performance Car), Peugeot 2008 (Best Urban SUV), Land Rover Defender (Best Medium SUV), Kia Sorento (Best Large SUV), Ford F-150 (Best 4x4 Pick Up) und Honda e (Best EV). (ampnet/jri)