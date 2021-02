Vorschau: Vier Elektroautos und ein günstiges Allrad-Wohnmobil

Mercedes-Benz bietet mit dem EQA sein erstes kompaktes Elektroauto an. Das 140 kW (190 PS) starke Modell kostet nach Abzug der Kaufprämie unter 40.000 Euro. Auch Ford will mit dem Mustang Mach-E ein Stück vom Kuchen abhaben. Wir drehen schon einmal ein paar Runden in Berlin mit dem neuen Modell. Und auch bei Porsche wächst die E-Palette. Der Taycan bekommt den Shooting Brake Cross Turismo mit eigens entwickeltem Heckfahrradträger zur Seite gestellt

Als Stromer bereits auf dem Markt ist der Peugeot 208. Michael Kirchberger stellt das Schwestermodell des Opel Corsa im Fahrbericht vor. Karmann bietet mit dem Dexter 4x4 ein Allradmobil zum Schnäppchenpreis und zaubert auf sechs Metern Länge einen Längsbetten-Grundriss. Wir haben die dafür notwendigen Kompromisse im Praxistest untersucht. Und da wir schon einmal dabei sind: Wohnmobil-Urlaub ist beliebter denn je. Und viele Einsteiger wollen erstmal einen Camper mieten. Warum man sich sputen sollte und auf was bei der Wahl sowie dem Vertragsabschluss geachtet werden muss, klärt unser Ratgeber.



der Verband der Automobilindsutrie diskutiert – natürlich digital – unter anderem mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Daimler-Chef Ola Källenius über den digitalen Wandel und die Frage, wie sich Deutschland in diesem Umfeld seine Vorreiterrolle sichern kann. Die Wirtschaftsinitiative Zukunft Gas will mit einem Symposium den Blick auf CNG und LNG sowie Biomethan und Wasserstoff als umweltfreundliche Kraftstoffalternativen lenken. Zudem stellt Aston Martin sein Formel-1-Team vor.



Darüber hinaus versorgen wir sie wieder wie gewohnt tagesaktuell mit Neuigkeiten aus der Automobil- und Motorradwelt sowie mit Neuigkeiten über Mobilitätskonzepte und aus der Verkehrspolitik. (ampnet/jri)