Dacia Duster als Urban mit Preisvorteil

Dacia bietet den Duster als Sondermodell „Urban“ an. Er bietet über die Aussattung Comfort hinaus zusätzlich Lenkrad in Lederoptik, elektrische Fensterhebern hinten und eine Einparkhilfe hinten sowie das Technik- und das Look-Paket. Das Technik-Paket bietet das Infotainmentsystem Media-Nav Evolution und erweitert die Einparkhilfe um eine Rückfahrkamera. Bei Allrad-Versionen ist außerdem ein 4WD-Monitor enthalten. Das Look-Paket beinhaltet silberfarbene Akzenten an Außenspiegelgehäusen, Dachreling sowie Front- und Heckschürze. Eine verchromte Auspuffblende, 16-Zoll-Leichtmetallräder sowie Seitenscheiben hinten und die Heckscheibe mit dunkler Tönung sind weitere Urban-Merkmale.

Die Preise beginnen bei 16.990 Euro, der Kundenvorteil beläuft sich auf 800 Euro. (ampnet/jri)