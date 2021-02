VW holt vier Fußballteams in den Golf

Volkswagen, Mobilitätspartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Sponsor der Nationalmannschaft sowie unter anderen der Herren- und Damenmannschaft des VfL Wolfsburg, bietet autofahrenden Fußballfans ab sofort die kostenlose In-Car-App „We Score“ für den VW Golf an. Die Nutzer können drei Vereinsmannschaften und ein Nationalteam einstellen und ihren Favoriten in allen Wettbewerben folgen. Neben Live-Tickern – wie sie Fußballfans aus den Apps für Smartphones kennen – werden auch Tabellenstände und Fußballnachrichten angezeigt. Alle Informationen können mittels „Text-to-Speech“ während der Fahrt auch vorgelesen werden.

Um kein Tor zu verpassen, sind Push-Benachrichtigungen von Live-Ergebnissen der favorisierten Teams im Fahrzeug möglich. Sie werden so angezeigt, dass sie den Fahrer nicht vom Straßenverkehr ablenken.



Die „We Score“-Anwendung beinhaltet jeweils die beiden obersten Ligen sowie den Pokalwettbewerb des jeweiligen Landes. In Deutschland wird zusätzlich die 3. Liga angeboten. Darüber hinaus werden die Europa League, die Champions League und die auf diesen Sommer verschobene Europameisterschaft unterstützt.



Der Zugang zu We Score und erfolgt direkt über das Infotainmentsystem im Golf. Nach einmaliger Anmeldung ist der Download der App für das Fahrzeug möglich, die von den Infotainmentsystemen Discover Pro und Discover Media unterstützt wird. (ampnet/jri)