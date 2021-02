Oliver Hoffmann wird Entwicklungsvorstand von Audi

Oliver Hoffmann (43), bisher Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs, leitet künftig die Technische Entwicklung von Audi. Er folgt auf Vorstandschef Markus Duesmann, der das Vorstandsressort nach dem Wegggang von Hans-Joachim Rothenspieler in Personalunion geführt hatte.

Oliver Hoffmann war zunächst unter anderem in der Qualitätssicherung bei Lamborghini und in Neckarsulm tätig. Nach mehreren Jahren als Leiter der Antriebsentwicklung im ungarischen Audi-Werk Győr und später in Ingolstadt trat er 2017 die Leitung der Technischen Entwicklung von Audi Sport an, wo er 2018 in die Geschäftsführung berufen wurde. Zusätzlich übernahm Hoffmann 2019 zwei weitere Führungspositionen: die Leitung der Technischen Entwicklung des Standorts Neckarsulm und die Leitung der Antriebsentwicklung der Audi AG. Seit Juni 2020 ist er Chief Operating Officer der Technischen Entwicklung. (ampnet/jri)