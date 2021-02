Extreme E geht bei Sky und Pro Sieben Maxx auf Sendung

Die neue vollelektrische Offroad-Serie Extreme E wird bei Pro Sieben Maxx und bei Sky für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Fernsehen übertragen. Das Auftaktrennen findet Anfang April in Saudi Arabien statt.

Extreme E wird an fünf abgelegenen Orten ohne Zuschauer ausgetragen. Dabei soll die Rennserie, in der sich jeweils ein Mann und eine Frau am Steuer abwechseln, auf unterschiedliche Umweltprobleme wie Wüstenbildung, Gletscherschmelze und Abholzung aufmerksam machen. Das Reglement weist einige Besonderheiten auf und bindet bei einer Abstimmung über Social-Media-Kanäle auch die Zuschauer der Übertragung mit in das Geschehen ein.



Zu den prominenten Fahrern gehören unter anderem Jenson Button, Carlos Sainz und Sébastien Loeb sowie Mattias Ekström, der zusammen mit Claudi Hürtgen aus Deutschland den Abt Cupra XE steuert. Alle Teams haben mit dem E-Buggy Odyssey 21 das gleiche Fahrzeug, dürfen die Karosserie des fast 560 PS starken Autos individuell leicht anpassen. So wird ein Fahrzeug zum Beispiel mit einer an den Hummer angelehnten Front an den Start gehen, weil das Team von General Motors gesponsert wird. Als Fahrzeugtransporter und schwimmendes Basislager dient ein Schiff, das gegenüber üblicherweise eingesetzten Flugzeugen weniger kohlenstoffintensiv ist. Mittelfristig soll die „St. Helena“ dann mit alternativen Treibstoffen fahren. (ampnet/jri)