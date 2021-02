Porsche Taycan Cross Turismo biegt auf die Zielgerade ein

Der Porsche Taycan Cross Turismo dreht derzeit seine letzten Erprobungsrunden. Das umfangreiche Testprogramm fand auf Rennstrecken wie der Nürburgring-Nordschleife und dem Grand Prix-Kurs in Hockenheim sowie auf Testgeländen in aller Welt statt – unter anderem im süditalienischen Nardò. Zusätzlich wurde der Cross Turismo abseits befestigter Wege in Südfrankreich und in den Pyrenäen erprobt. Das Prüfgelände im Entwicklungszentrum Weissach bot mit dem so genannten Safarikurs eine weitere Offroad-Herausforderung jenseits von Afrika.

Besonderes Augenmerk lag bei den Erprobungsfahrten auch auf dem Laden der Batterie oder die Temperierung des Triebstrangs und des Innenraums bei extremen Temperaturen. Weitere Porsche-typische Entwicklungsziele sind Rundstrecken-Performance, wiederholtes Beschleunigen unter Volllast und eine alltagstaugliche Reichweite. Das harte Testprogramm mit Schlechtwegestrecken und Fahrdynamiktests absolvierte auch der neuartige, von Porsche extra für dieses Modell konzipierte Fahrradheckträger. Auf seinen breiten, mit großem Abstand montierten Schienen können mehrere E-Bikes transportiert werden.



Mit exakt 998.361 Testkilometern haben die Cross-Turismo-Prototypen die Erde insgesamt fast 25-mal umrundet – gerechnet auf Höhe des Äquators. Parallel zu den letzten Erprobungsfahrten ist ein getarntes Fahrzeug seit Jahresanfang mit Medienvertretern auf globaler Testtour in den fünf größten Märkten für die Cross-Utility-Version des Taycan: die USA, Großbritannien, Norwegen, die Niederlande und Deutschland. Das Fahrwerk mit Allradantrieb und Luftfederung ist höhenverstellbar. Hinzu kommen deutlich mehr Kopffreiheit für die Passagiere im Fond und ein großes Ladevolumen unter der Heckklappe.



Der Porsche Taycan Cross Turismo kommt im Sommer 2021 auf den Markt. Premiere feiert das neue Modell am 4. März. (ampnet/jri)