Büse Mugello: Sportlich kurz für den Sommer

Büse erweitert sein Sortiment pünktlich zum Saisonstart um die kurze, sportlich geschnittene Motorradjacke Mugello. Sie ist durch die integrierte Klimamenbran wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Der Kragen hat einen Neoprenabschluss, es gibt Belüftungsöffnungen an Schulter, Seite, Rücken und an den weitenverstellbaren Ärmeln. Die Mugello hat zwei Außen- und eine Innentaschen, einen Verbindungsreißverschluss für die Hose, Protektoren an Schultern und Ellbogen (höhenverstellbar), ein Rückenschutz ist nachrüstbar. Die farbigen Streifen sind reflektierend.

Die Büse Mugello ist in Herrengrößen in sechs und der Frauenschnitt in zwei Farben lieferbar. Sie kostet rund 190 Euro. (ampnet/jri)