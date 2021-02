Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid in zwei Leistungsstufen

Cupra bringt den Formentor in zwei Leistungsstufen auch als Plug-in-Hybrid auf den Markt. Den 1.4 e-Hybrid gibt es wahlweise mit 204 PS (150 kW) und als VZ mit 245 PS (180 kW). Die etwas schwächere Variante erreicht in 7,8 Sekunden Tempo 100 und ist bis zu 205 km/h schnell. Der VZ (span. Abkürzung für veloz = schnell) ist in sieben Sekunden bei 100 km/h und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h.

Beide Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid kombinieren einen 1,4-Liter-TSI-Motor mit einem 85 kW (115 PS) leistenden Elektroantrieb, der auch bis 59 Kilometer reines Fahren mit Strom ermöglicht. Die Preise beginnen bei 39.890 Euro. Der unter anderem mit adaptiver Fahrwerksregelung, Sportschalensitzen, 19-Zoll-Rädern und Rückfahrkamera sowie Zwölf-Zoll-Navigationssystem ausgestattete VZ kostet 43.230 Euro. (ampnet/jri)