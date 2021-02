Ari bietet seine Elektrotransporter jetzt auch in Österreich an

Das sächsische Unternehmen Ari Motors bietet seine kleinen Elektrotransporter jetzt auch in Österreich an. Laut Hersteller können Firmen dank der staatlichen Förderung dort bereits für etwas mehr als 5000 Euro den neuen Ein-Tonner Ari 901 bekommen. In Salzburg wird die Anschaffung mit knapp 30.000 Euro bezuschusst, im übrigen Land mit bis zu 19.000 Euro. Für den kleineren Lieferwagen Ari 458 und das Lastendreirad 345 gibt es bis zu 3000 Euro Förderung.

Angeboten werden die Fahrzeuge im Direktvertrieb. Die Wartung erfolgt bei Serviepartnern sowie über die Bereitstellung von Schaltplänen und Reparaturanleitungen für reguläre Werkstätten. (ampnet/jri)