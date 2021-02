Seat engagiert sich bei „The Mission“

Seat beteiligt sich an der Nachhaltigkeitsinitiative „The Mission“ und ist Premiumpartner für den Bereich „Urban Mobility“. Internationale Teams konnten sich in den vergangenen Monaten für das Projekt bewerben – die fünf an der Finalrunde teilnehmenden Gruppen wurden bereits ausgewählt und starten nun in die konkrete Projektphase. Bis Mitte Mai haben sie die Möglichkeit, an der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft zu arbeiten und konkrete Ansätze zu präsentieren. Dabei spielt auch die Machbarkeit eine Rolle.

Die Initiative wurde von der Gründungs- und Innovationsplattform Futury zusammen mit dem „Handelsblatt“, der Deutschen Bank, Pre-Zero und Bain & Company ins Leben gerufen. Gesucht werden Lösungsansätze in zwölf unterschiedlichen Themenfeldern. (ampnet/jri)