Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Am Anfang einer Interpretation der Zahlen der Woche steht immer die blanke Zahl – für die vergangene Woche die 930.000. Im zweiten Schritt sagt die Nachrichtenlage etwas über die Erfolge aus. Außerdem betrachten wir Anzahl und Attraktivität der Geschichten unserer Autoren. Die Redaktion kann mit dieser Woche also zufrieden sein.

Von den 304.295 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten der Woche waren dies die Top Ten:



1. Elektroautos: Wir müssen draußen bleiben

2. ADAC-Test: Wann macht das E-Auto im Stau schlapp?

3. Wachablösung in den Charts der Chromjuwelen

4. Fahrbericht VW ID 3 First Edition: Erster seiner Art

5. Wenn Camper Parkraum klauen

6. Kommentar: Jedem seinen Prügelknaben!

7. VW Caddy erstmals als Taxi ab Werk

8. Android Auto für die Africa Twin

9. Land Rover Defender mit 405 PS erinnert an die Camel Trophy

10. Glosse: Holländer foppen



Unsere Datenbank lieferte insgesamt 630.089 Fotos und Videos als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag das vom Porsche DT3 auf dem Nürburgring ganz vorn, bei den Fotos das vom Bugatti Type 59 Sports von 1934. (ampnet/Sm)