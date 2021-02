Der Fiat Ducato bleibt Europas Transporter Nummer 1

Der Fiat Ducato war im vergangenen Jahr erneut der meistverkaufte Transporter in Europa. Rund 150.000 Einheiten bedeuten einen Marktanteil von 20,5 Prozent. Bei einer Absatzsteigerung von 7,6 Prozent erhöhte sich der Marktanteil um drei Prozentpunkte. Seit 2014 ist der Ducato führend in seinem Segment, dabei in 13 europäischen Ländern der unangefochtene Marktführer bei den großen Transportern. 500.000-mal bildete er zudem in den vergangenen zehn Jahren die Basis für ein Reisemobil. In Deutschland kam er in diesem Segment im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt-Bundesamt auf einen Marktanteil von 53,2 Prozent.

Angeboten wird der Fiat Ducato nicht nur in Europa, sondern zum Beispiel auch in Russland, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Australien. In Nordamerika wird er als RAM Pro Master vermarktet. (ampnet/jri)