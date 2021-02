Wiedergeburt mit Anleihen aus der Renntradition

Nur neun Exemplare will Morgan, der englische Hersteller von Sportwagen im Retrolook, vom Morgan Plus 8 GTR bauen. Der GTR basiert auf dem Morgan Plus 8 und nimmt bei der Gestaltung Anleihen bei der Motorsportgeschichte der Marke. Die Neun werden aufgebaut auf wieder zur Verfügung stehenden, aber unbenutzten Chassis und Antrieben. Bei der Kleinstserie handelt es sich um das erste einer Reihe von Spezialprojekten des Morgan Design and Engineering Centre (M-DEC). (ampnet/Sm)