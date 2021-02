Cupra mit Ekström auf Skandinavien-Tour

Cupra schickt Mattias Ekström mit dem Formentor 2.0 TSI auf ein dreiwöchiges „Arctic Adventure“. Start der rund 1900 Kilometer langen Reise durch Schweden und Finnland ist gestern Avesta gewesen, die Heimatstadt des Rennfahrers und Markenboschafters. Dort stand unter anderem eine Drift Challenge auf dem Programm. Nach dem Aufenthalt in Schweden geht es weiter nach Finnland. Dort sind in einem Wintercamp am Polarkreis zahlreiche Aktionen geplant – dazu zählen Wettbewerbe gegen ein Schneemobil und ein Crosskart auf Schnee und Eis.

Während des arktischen Abenteuers werden im hohen Norden Europas Videobeiträge und Fotostrecken produziert, die Cupra und Ekström unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Der 42-jährige Schwede wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Deutschen Claudi Hürtgen im e-Cupra Abt XE1 an der neuen Rennserie Extreme E teilnehmen, die Anfang April in Saudi-Arabien Premiere hat. (ampnet/jri)