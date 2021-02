Aral baut Schnellladenetz auf

Aral, Marktführer baut ein Netz von ultraschnellen Elektro-Ladesäulen auf. Sie werden unter dem Namen „Aral pulse“ betrieben. Bis Jahresende sollen 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung an über 120 Tankstellen des Marktführfers in Betrieb sein. Sie erhalten ein eigenständiges Logo in Form eines Elektrons in Bewegung und sich optisch von den Tanksäulen ab. Bereits installierte Schnelllader werden in den nächsten Wochen auf das neue Erscheinungsbild umgestaltet.

Bis Ende Februar hat das Unternehmen rund 100 Ladepunkte an 25 Tankstellen in Eigenregie in Betrieb. Sie liefern 100 Prozent Ökostrom und verfügen je nach Standort über eine Ladeleistung von bis zu 300 oder 350 Kilowatt. Für Flottenkunden entwickelt Aral darüber hinaus mit der „Fuel & Charge“-Karte eine ganzheitliche Lösung für die gewerbliche E-Mobilität. (ampnet/jri)