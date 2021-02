ASAP baut Standort Wolfsburg aus

Die ASAP-Gruppe hat am Standort Wolfsburg die Bauarbeiten für ein neues Gebäude begonnen. Bis voraussichtlich Oktober wird das Unternehmen sein Test- und Erprobungszentrum mit einer neuen Versuchshalle um 750 Quadratmeter erweitern. Im Fokus steht dabei unter anderem die Erweiterung der Prüfkapazitäten rund um Elektromobilität. Darüber hinaus bezog der Entwicklungspartner der Automobilindustrie vor Kurzem zwei weitere Büros mit einer Gesamtfläche von 700 Quadratmetern: Seit der Einweihung des ersten Gebäudes in Wolfsburg 2016 hat sich die Anzahl der Mitarbeiter am Standort verdoppelt. (ampnet/jri)