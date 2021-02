Deutschland ist zweitgrößter Markt für Lamborghini

Lamborghini hat im vergangenen Jahr weltweit 7430 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind neun Prozent weniger als 2019. Damit ist der Sportwagenhersteller relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Während das erste Halbjahr vom Produktionsstopp im Frühjahr geprägt war, brachte das zweite Halbjahr Rekordverkaufszahlen.

Deutschland war mit 607 Neuzulassungen zweitgrößer Markt hinter den USA mit 2224 verkauften Autos. In Festland-China, Hongkong und Macau wurden im vergangenen Jahr 604 Lamborghini abgesetzt, in Japan 600, in Großbritannien 517 und in Italien 347 Stück. Die beiden Länder mit dem stärksten Wachstum waren Südkorea (303 Fahrzeuge, plus 75 Prozent) und Deutschland (+8%). Erfolgreichstes Modell war der Urus mit 4391 Einheiten.



Die aktuelle Auftragslage der Audi-Tochter deckt mehr als die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Produktion ab. (ampnet/jri)