Renault Captur gibt sich eine sportliche Note

Der Captur gibt sich eine sportliche Note: Renault erweitert das Modellangebot um die Version R.S. Line. Äußeres Merkmal ist das Luftleitblech zwischen den Kühlluftöffnungen im Stil der Frontflügel von Rennwagen. Hinzu kommen Kühlergrill mit Wabenmuster, grauer Heckdiffusor und exklusive 18-Zoll-Leichtmetallräder. Chromelemente sowie Seitenfenster und Heckscheibe mit dunkler Tönung setzen weitere Akzente. Kotflügel und Kofferraumklappe tragen ein „R.S. Line“-Emblem.

Das Thema setzt sich im Innenraum fort: Die rot verzierten Sitzpolster sowie das mit roten und grauen Nähten abgesteppte Lederlenkrad sind ebenso mit dem „R.S. Line“-Logo versehen wie die Aluminium-Einstiegsleisten. Am Instrumententräger in Carbon-Optik und an den Lüftungsdüsen finden sich rote Zierstreifen.



Der Renault Captur R.S. Line basiert auf dem Intens und kostet 26.900 Euro. In der Topausstattung Initiale Paris in Kombination mit dem Plug-in-Hybridantrieb E-Tech 160 sind die Schaltwippen am Lenkrad künftig mit Chrom verziert. Darüber hinaus verfügt die Version über spezielle 18-Zoll-Leichtmetallräder, den elektrisch höhenverstellbaren Fahrersitz und ein Bose-Soundsystem. (ampnet/jri)