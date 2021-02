Nils Buntrock (43) übernimmt das Marketingmanagement bei Harley-Davidson Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Posten war zuletzt einige Zeit unbesetzt gewesen.

Nils Buntrock ist begeisterter Motorradfahrer, befasste sich zuletzt beruflich aber mit erneuerbaren Energien und Elektromobilität. Er war zuvor für Audi und Bugatti tätig. Er hat einen Bachelor of Arts in Public Relations, Marketing and Communications(ampnet/jri)