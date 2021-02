Skoda Scala als leistungsgesteigerte Abt-Version

Skoda hat sein Kompaktmodell Scala von Fahrzeugveredler Abt Sportsline tunen lassen. Der Scala Edition S fährt mit einem 1,5 TSI, dessen Leistung auf 190 PS (140 kW) gesteigert wurde – 40 PS mehr als die Serienversionen. Auch das maximale Drehmoment des mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombinierten Turbobenziners stieg um 40 auf 290 Nm. Ein Sportfahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl, das den Schwerpunkt des Sondermodells um 15 Millimeter senkt, sorgt für agiles Handling.

Zu erkennen ist die zunächst auf 500 Modelle limitierte Edition S an speziellen Front- und Dachkantenspoilern sowie einem Diffusorelement am Heck. 18 Zoll-Leichtmetallfelgen des bayrischen Fahrzeugveredlers inklusive Sportbereifung unterstreichen den dynamischen Auftritt. Das Sondermodell basiert auf dem Scala Monte Carlo. So kommen schwarze Designelemente am Kühlergrillrahmen, Seitenschweller und Außenspiegelkappen ebenso hinzu wie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Auch Voll-LED-Hauptscheinwerfer und -Heckleuchten inklusive animierten Blinkern zählen zu den höherwertigen Ausstattungsdetails. Bei den Lackierungen haben Scala Edition S-Kunden die Wahl zwischen Stahl-Grau, Black-Magic Perleffekt und Velvet-Rot Premium Metallic.



Zum serienmäßigen Interieur gehören schwarze Stoff-Sportsitze, ein Multifunktions-Sportlenkrad mit Lederbezug, Pedalerie in Edelstahldesign und Dekorelemente in Carbonoptik. In puncto Konnektivität verfügt das Sondermodell über das Infotainmentsystem Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung, SmartLink und Skoda Care Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff.



Der Scala Edition S kann ab Anfang nächster Woche in Deutschland ab 33.790 Euro geordert werden. Analog zum Sondermodell Monte Carlo verspricht Skoda einen Preisvorteil von bis von 2150 Euro. (ampnet/fw)