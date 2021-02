Seat gibt mit dem Leon wieder Gas

Ab sofort ist der Seat Leon auch wieder mit Erdgasantrieb zu haben. Der Leon 1.5 TGI besitzt für die ebenso umweltverträglichere wie kostensparende Sprit-Alternative einen 17,3 Kilogramm fassenden CNG-Tank, der bei einem Normerbrauch von 3,7 kg bis zu 450 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Als Antrieb dient ein 130 PS (96 kW) starker Vierzylinder-Turbomotor, der stets mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) verbunden, in 9,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und in der Spitze mit 203 km/h in angegeben ist.

Als erste Modellvariante wird der fünftürige Leon in den Ausstattungsvarianten Style (ab 29.000 Euro), X-cellence (ab 30.650 Euro) und als sportliche FR-Ausführung (ab 30.450 Euro) mit TGI-Motor angeboten. In Kürze folgen das Kombimodell Sportstourer und die Versionen mit manuellem Sechs-Gang-Schaltgetriebe. (ampnet/fw)