Audi e-Tron GT: Vier Ringe unter Strom

Ein sportliches Designerstück macht seine Aufwartung: Audi stellt mit dem e-Tron GT und dem RS e-Tron GT eine viertürige Sportlimousine vor, die über einen vollelektrischen Antrieb mit 350 kW (476 PS) bzw. 440 kW (598 PS) verfügt. Die Leistung wird auf alle vier Räder übertragen. Der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert 4,1 bzw. 3,3 Sekunden. Abgeregelt wird bei 245 bzw. 250 km/h.

Trotz der sehr flachen Linienführung bietet der e-Tron GT mehr als ausreichenden Platz für vier Personen und einen relativ großzügig dimensionierten Gepäckraum, der durch eine konventionelle Klappe zugänglich ist. Die Batterien sind so untergebracht, dass sie nicht in den Fußraum hineinragen.



Bei der Auslegung des e-Tron GT hat sich Audi am Leitbild eines Gran Turismo orientiert. Die Fahrwerksabstimmung ist straff, aber nicht übertrieben hart ausgelegt. Damit prädestiniert er sich als echtes Langstreckenfahrzeug.



Dazu passt das extrem futuristische Cockpit und die moderne Innenausstattung aus Stoff, Leder oder Mikrofaser. Die Ladezeit ist ungewöhnlich kurz: Der Strom kann mit bis zu 270 kW in die Akkus gepresst werden.



Die Preise liegen bei 99.800 Euro für den e-Tron GT bzw. 138.200 Euro für den RS e-Tron GT. (ampnet/jm)