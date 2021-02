Xpeng liefert 200 weitere Autos nach Norwegen

Xpeng, chinesischer Hersteller von Elektroautos, hat weitere 200 Stück seines SUV G3 nach Norwegen geliefert. Der europäische Leitmarkt für Elektromobiltät hatte bereits zuvor 100 Fahrzeuge des Unternehmens erhalten, die rasch vergriffen waren. Norwegen dient der Marke als Testballon. Nach dem Rekordmonat Januar mit 470 Prozent Absatzsteigerung kündigte Xpeng an, aktiv nach weiteren Märkten zu suchen.

Neben dem G3 hat das seit August an der Börse gelistete Unternehmen noch die Elektrolimousine P7 im Angebot und kündigte zudem eine weitere Limousine für dieses Jahr an, die mit Lidar-Technik ausgestattet sein wird. Die Betriebs- und die Assistenzsysteme der frisch ausgelieferten G3-Modelle in Norwegen bekommen „Over-the-Air“-Updates und müssen dafür nicht extra in die Werkstatt. (ampnet/av)