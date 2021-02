Letzter Aufruf für Elise und Exige

Lotus verabschiedet den Elise und den Exige mit einer Final Edition in den Ruhestand. Die Modelle sind außemn wie innen mit allem, was Lotus an Extras zu bieten hat, ausgestattet. Dazu kommen einige technische Neuerung und wiederbelebte traditionelle Karosseriefarben sowie in zwei Fälle Leistungsspritzen von 23 PS bzw. 47 PS. Auf Wunsch gibt es weitere Extras. Die Final Edition gibt es als Elise Sport 240, Elise Cup 250, Exige Sport 390, Exige Sport 420 and Exige Cup 430. Die Preisspanne reicht von 56.500 Euro bis 129.000 Euo. (ampnet/jri)