Vier Führungswechsel bei den beliebtesten Neuwagen

Zu Beginn des Jahres haben in gleich vier Segmenten die zulassungsstärksten Modelle gewechselt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt meldet, war im Januar der VW Up der beliebteste Neuwagen unter den Minis und löste den Fiat 500 ab. In der oberen Mittelklasse verdrängte der Audi A6 die E-Klasse von Mercedes-Benz und der Peugeot 3008 die B-Klasse bei den Mini-Vans. In der Oberklasse schob sich die neue S-Klasse von Mercedes-Benz vor den Porsche Taycan.

In den übrigen Fahrzeugklassen blieb es bei den Bestsellern des Vormonats: Opel Corsa (Kleinwagen), VW Golf (Kompaktklasse), VW Passat (Mittelklasse), VW T-Roc (SUV) und VW Tiguan (Geländewagen), Porsche 911 (Sportwagen), VW Touran (Großraum-Vans) und VW T6.1 (Utilities). Die meisten Wohnmobile, das einzige Segment, bei dem die Zulassungszahlen (plus fünf Prozent) über denen vom Januar 2020 lagen, basierten wieder auf dem Fiat Ducato. (ampnet/jri)